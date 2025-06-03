Ігнат прокоментував втрати та ефективність винищувачів F-16

Винищувач F-16 / © Lockheed Martin

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Наразі Україна втратила вже три винищувачі F-16. Але нарощення відбувається.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю “Українській правді”.

“Зрозуміло, що ми отримуємо західну техніку, отримуємо літаки, сьогодні F-16 маємо. Потрібно, щоб ці літаки працювали ефективно. Ми розуміємо, що отримана техніка вже була у використанні. Вона не є найновішою. Але це ліпше, ніж радянське озброєння, яке в нас було. Це технологічніша зброя”, — зазначив він.

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Як пояснює Ігнат, літак — це платформа. Далі важливо, що у нього під крилами і який у нього стоїть радар. Радар має бачити далеко, ракета — летіти далеко, влучно. На крайній стадії польоту — вистрілив, забув. Активна головка самонаведення повинна сама шукати російський літак і т.д.

На жаль, констатував Ігнат, сьогодні Росія має літаки, які бачать далі, і ракети, які стріляють далі. Навіть у порівнянні з F-16. Вони також мають потужне ППО, яке працює в комплексі з авіацією. Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння.

“Коли в нас не було ще F-16, то співвідношення нашого угруповання проти їхнього було 1:10 щодо наших МіГів. А технологічно — це різниця між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою. Попри все, наші льотчики давали бій”, — завершив Ігнат.

Скільки літаків потрібно Україні для стримування Росії

Україна потребує близько 200 сучасних бойових літаків для ефективного стримування повітряних і наземних загроз з боку Росії.

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За його словами, мова йде про літаки різних типів, серед яких ключове місце займають F-16 — багатоцільові винищувачі, здатні вражати повітряні, наземні та морські цілі.

“F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях”, – пояснив Ігнат.

Він зазначив, що для виконання повного спектра завдань авіації — від перехоплення до підтримки наземних військ — Україна має потребу у парку щонайменше з 200 таких машин. Це дозволить забезпечити ефективну оборону повітряного простору та відповідати загрозам на всіх напрямках.

Раніше йшлося про те, що сучасні винищувачі F-16 з’явилися в Україні надто пізно. Тоді війна перейшла у фазу активного використання безпілотників.

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