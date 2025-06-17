Ігнат пояснив, чому в Києві цього разу так багато руйнувань

Наслідки обстрілу Києва.

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У ніч проти 17 червня Росія завдала однієї з наймасштабніших атак за останні місяці. Противник випустив 440 дронів та ракет, з яких приблизно 280 — це ударні БпЛА типу Shahed, що атакували Київ із різних напрямків, зокрема по руслу Дніпра.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафона.

“Величезна кількість шахідів з різних боків оточували Київ. Залітали по руслу Дніпра деякі і решта — зі східного-західного напрямку, атакуючи столицю в різних районах”, — зазначив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Крім дронів, ворог застосував ракети:

2 гіперзвукові ракети Х-47М2 “Кінжал” (не досягли цілей);

16 крилатих ракет Х-101, одна з яких влучила в житловий будинок у столиці, решту — 15 — збито;

4 ракети “Калібр” — не вдалося перехопити на запорізькому напрямку;

3 ракети з неуточненими маршрутами — інформація офіційно передана до міжнародних моніторингових структур.

Удари було зафіксовано в щонайменше десяти регіонах, а в 34 локаціях є пошкодження, викликані падінням уламків збитих цілей.

“ППО знищує цілі в повітрі, але уламки все одно падають. Саме тому перебування в укриттях — критично важливо”, — підкреслив Ігнат.

Крім того, столична влада повідомила про виявлення фрагментів касетних боєприпасів на місцях ударів у Києві. Це, за словами Ігната, свідчить про цілеспрямований терористичний характер обстрілу.

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“Що таке касетний боєприпас? Всі прекрасно розуміють, що це зубові припаси, які мають велику кількість вражаючих елементів, щоб уразити якомога більше людей. Це чистої води тероризм”, — наголосив він.

Нагадаємо, що російська армія у ніч проти 17 червня вкотре масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Ворог вгатив по Києву, Одесі та Запоріжжю.