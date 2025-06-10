Ігнат розкрив, які ракети та дрони Росія застосувала під час масованої атаки

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Реклама

У ніч на 10 червня Росія завдала чергового масованого удару по території України, сконцентрувавши основний вогонь по Києву та Одещині. Всього окупанти застосували 322 засоби повітряного нападу.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Серед них — 315 ударних БПЛА, зокрема понад 250 “Шахедів” і так званих “імітаційних” дронів, а також щонайменше дві північнокорейські балістичні ракети KN-23 і п’ять крилатих “Іскандерів-К”.

Реклама

“У світі мають бачити чергові злочини Росії проти нашого народу”, — наголосив Ігнат.

У результаті роботи української протиповітряної оборони вдалося знищити 284 повітряні цілі — більшість із них у небі над столицею. У Києві та Одещині зафіксовано значні пошкодження, в деяких районах спалахнули пожежі.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ та Одесу ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.