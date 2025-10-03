ТСН у соціальних мережах

Війна
1
2 хв

Ілюзія перемоги: навіщо Путін перебільшує "успіхи" своєї армії в Україні

Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін намагається перебільшити російські досягнення на фронті в Україні. “Фюрер” намагається підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога у так званій “сво” неминуча.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні під час виступу у Валдайському клубі Путін заявив, що нібито окупаційні війська захопили дві третини Куп'янська. Натомість ISW оцінює, що станом на 2 жовтня загарбники захопили лише 14% міста. Аналітики наголошують, що господар Кремля перебільшує російські здобутки в Куп'янську.

Своєю чергою, начальник генерального штабу Росії Валерій Герасимов 30 серпня заявив, що їхні війська начебто захопили приблизно 50% Куп'янська. Ці заяви в ISW також оцінили як перебільшення російських здобутків.

“Кремль намагається використовувати великі обсяги кількісних даних, щоб створити хибне враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою”, - йдеться у звіті Інституту.

Аналітики переконані, що останні заяви Путіна на Валдаї є продовженням постійних зусиль Кремля, спрямованих на гіперфокусування та перебільшення тактичних російських здобутків, щоб хибно зобразити Росію як таку, що швидко просувається на полі бою, та забезпечити Росії інформаційну перемогу у війні.

“Путін намагається переконати США, Європу та Україну, що Росія неминуче досягне своїх воєнних цілей військовим шляхом, тож вона повинна поступитися російським вимогам, а Захід, відповідно, має припинити свою підтримку Києва”, - підсумували американські фахівці.

