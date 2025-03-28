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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ілон Маск назвав "єдине, що спрацює" для закінчення війни в Україні

Маск розкритикував «добрих» політиків, які не хочуть визнавати сувору реальність.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ілон Маск

Ілон Маск назвав мирний план Трампа єдиною реальною можливістю закінчити війну в Україні / © Associated Press

Мирний план президента США Дональда Трампа — це реальна можливість припинити загибель тисяч людей в Україні.

Про це заявив американський мільярдер та очільник федерального департаменту DOGE Ілон Маск в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я думаю, що мир [між Україною та Росією — ред.] буде досягнутий шляхом переговорів. І те, про що ми маємо турбуватися, це те, що ми повинні співчувати тисячам людей, які щодня гинуть в окопах через відсутність руху на лінії фронту. Адже, кордони [лінія зіткнення — ред.] залишаються незмінними протягом останніх двох років», — заявив Маск.

Він підкреслив, що «тисячі людей вмирають ні за що», й додав, що «дуже ображається» на тих, хто ставить «видимість доброти» над суворою реальністю.

«Ті, хто прикривається чеснотою і каже: „О, ми не можемо поступитися Росії“, насправді не мають рішення, як зупинити загибель тисяч дітей щодня. Вони просто хочуть, щоб це тривало вічно. Зневажайте таких людей, тому що вони сигналізують про чесноти, а їхня відсутність рішення означає, що діти втрачають батьків, а батьки — синів. Для чого? Ні для чого», — зазначив мільярдер.

На питання журналіста, наскільки оптимістично він дивиться на мирний план Трампа, Маск підсумував, що цей план — «єдине, що спрацює» і призведе до закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, Маск припинив фінансування місії з порятунку українських дітей, викрадених Росією. За офіційними даними, Москва депортувала щонайменше 20 000 українських дітей, частину з яких катували за відмову прийняти російське громадянство.

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