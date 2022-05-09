Ілон Маск відповів Рогозіну на погрози за допомогу оборонцям Маріуполя

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів на погрози генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитра Рогозіна "відповідати по-дорослому" за допомогу обладнанням супутникового Інтернету Starlink оборонцям Маріуполя.
Коментуючи слова Рогозіна про "нацистський" полк українських захисників "Азов", Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".
Про це він написав у Twitter.
"Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати".
The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022
Нагадаємо, 8 травня Рогозін у своєму телеграм-каналі пригрозив Маску відповідальністю за передачу систем супутникового Інтернету Starlink для потреб українських віськових у Маріуполі, зокрема бійців полку "Азов".
Це вже не перші випади Рогозіна у Бік Маска, України та ЄС і НАТО. Нещодавно гендиректор "Роскосмосу" погрожував "знищити країни НАТО за пів години".
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