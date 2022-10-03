Маск продовжує "підбурювати" соцмережі підтримкою Росії: Подоляк жорстко відреагував

Ілон Маск збентежив суспільство новим дописом у соцмережі. На цей раз він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно зайнятих Росією українських територіях.

Засновник компанії Tesla і Spacex Ілон Маск припустив, яким “найімовірнішим” сценарієм може закінчитися війна, яку Росія розв’язала проти України. Коли він стикнувся з критикою з боку українського суспільства та політиків, запропонував ще один варіант розвитку подій.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

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"Тоді давайте спробуємо так: воля людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити, чи є вони частиною Росії чи України. Росія проводить часткову мобілізацію. Вони йдуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим під загрозою. Смерть з обох сторін буде нищівною. Населення Росії у 3 рази перевищує населення України, тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру", - сказав Маск.

На допис Маска відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Є краща пропозиція. України звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію і більше не може погрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу”, - наголосив Михайло Подоляк.

Відреагував на допис засновника Spacex і радник Офiсу президента Олексій Арестович.

"Так не тільки "хороших росіян" скоро не залишиться, а й добрих міжнародних. І будемо ми з вами самодостатніми сиротинками. Натомість із Кримом та Донбасом", - підкреслив Арестович.

Пізніше свою думку з приводу публікації Маска висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Росія забирається геть з України і припиняє вбивати українське мирне населення. Москва має бути продана Китаю і зникає з лиця землі, як це і було до 1147 - до помилки Великого князя Юрія Долгорукого. Росія сплачує репарацію Україні за все, що вона накоїла. Україна вступає до НАТО", - зазначив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що Ілон Маск запропонував Україні ледь не капітуляцію, чим обурив наших громадян.

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