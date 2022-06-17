Іміджеві втрати Кремля будуть величезними: військовий експерт назвав "чорним лебедем" звільнення Херсона та удар по Кримському мосту

Іміджеві втрати Кремля будуть величезними: військовий експерт назвав "чорним лебедем" звільнення Херсона та удар по Кримському мосту

Якщо українська армія вдарить по Кримському мосту або ж їй вдасться звільнити від окупантів Херсон, то це дасть значні наслідки на ситуацію в Росії, впевнений Жданов.

Навіть символічний удар по Кримському мосту матиме значний вплив на подальшу ситуацію всередині країни-агресорки.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 червня.

"На мій погляд, або удар по Кримському мосту, який навіть не виведе його з ладу, просто символічний, що ракета розірветься на проїжджій частині Кримського мосту. І якщо провести цю операцію зі звільненням Херсона, то іміджеві втрати Кремля будуть настільки високі, що це можна прирівняти до "чорного лебедя", - сказав Жданов.

Кримський міст треба знешкодити, щоб перервати постачання зброї з Росії до Криму - Олег Жданов

Нагадаємо, що українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту з назвою "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

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