Імовірність дорівнює нулю: військовий експерт відповів, чому Росія не застосує ядерну зброю  

Ядерна зброя – не надбання Росії, а надбання всіх держав "ядерного клубу", куди Росія лише входить. Поява нових держав-носіїв ядерної зброї там не вітається.

Експерти називають ядерну зброю останнім козирем Росії, однак малоймовірно, що влада Кремля вдасться до настільки радикального методу.

Про це розповів військовий експерт і полковник запасу Роман Світан, передає "Главред".

"Імовірність цього дорівнює нулю. (...) Застосування будь-яким з учасників "ядерного клубу" ядерної зброї призведе до того, що держав, які захочуть мати ядерну зброю і мають можливості її виробництва, буде дуже багато", – зазначив він.

За словами Світана, країни, які входять до "складу ядерного клубу", не дозволять застосувати Росії ядерну зброю, тому що розуміють: вони залишаться після цього вже не такою закритою спільнотою. Саме тому РФ не застосує ядерну зброю.

Також президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Путін занадто боїться смерті, щоб іти на ризик з ядерною зброєю.

Раніше очільник Кремля заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару.

Є думка, що диктатор дійсно може дійсно наважитися на застосування ядерної зброї.

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