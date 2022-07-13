"Імовірність удару завжди зберігається": військовий експерт попередив киян про небезпеку обстрілів

Імовірність ракетного удару окупантами по Києву завжди зберігається.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу "FreeDom".

"Імовірність удару по Києву завжди зберігається. Київ постійно звучить у погрозах російського військово-політичного керівництва як центр ухвалення рішень і так далі. Безумовно, незважаючи на те, що Київ набагато краще захищений, треба розуміти, що жодна система протиповітряної оборони не може стримати усі 100% мети, спрямованої у бік об'єкта, що охороняється. Імовірність завдання удару по Києву зберігається і вона досить висока. Важливо розуміти, що іноді дуже складно оцінити це з погляду військової доцільності, але, якщо згадати приклади Миколаєва та Харкова, ми можемо говорити про відверті терористичні удари, спрямовані проти мирного населення", - сказав він.

Нагадаємо, що російські окупанти запускають по Україні усі наявні у них типи ракет. Ще жодна країн світу не стикалась із таким жорстоким ракетним бомбардуванням.