"Імовірно, це нервове куріння": в ОК "Південь" прокоментували вибухи у центрі Херсона

В Збройних силах України підтвердили вибухи, які лунали в тимчасово захопленому Херсоні 16 вересня, за будівлею облдержадміністрації.

Вибухи в тимчасово захопленому росіянами Херсоні могли статися через "нервове куріння окупаційної влади", яка так швидко збирає речі, що могла прихопити "вибухонебезпечні речі".

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо підвищене нервування колабораційної влади й окупаційних військ. Вони дуже похапцем збирають речі. Цілком можливо, що серед цих речей є і вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки — це їхня фішка. Цілком імовірно, просто нервове куріння", — зазначила Гуменюк.

Вона також прокоментувала заяву одного зі зрадників, який сказав, що до його кабінету прилетіло приблизно 5 HIMARS. За словами Гуменюк, навіть для масованого обстрілу - це забагато.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух. На місці влучання піднявся стовп диму. Наразі відомо, що вибухи пролунали в центрі міста, за будівлею облдержадміністрації.

За інформацією депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, через вибух у Херсоні під час наради загинув керівник окупаційного "уряду" Єлісєєв.

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