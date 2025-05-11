«Імперіалістична за своєю природою»: Папа Римський засудив російську агресію проти України

Папа Римський Лев XIV / © скриншот з відео

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Новий Папа Римський Лев XIV засудив російську агресію проти України, яка є «імперіалістичною за своєю природою».

Про це він заявив в інтервʼю перуанському виданню Semanario Expresión.

Він заявив, що метою російського вторгнення до України є захоплення території сусідньої країни силою.

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«З моєї точки зору, це (війна, — ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими», — сказав понтифік.

Крім того, понтифік заявив, що «навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні».

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV буде офіційно інтронізований під час меси 18 травня, а свою першу загальну аудієнцію здійснить 21 травня.

Ми раніше інформували, що політичний аналітик Віталій Портников оцінив обрання нового Папи Римського Лева XIV, звертаючи увагу на його походження зі США та можливий вплив на Україну, згадуючи історичну прихильність попереднього Лева до Української греко-католицької церкви.

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