"Імперія" на кістках": у розбомбленому Маріуполі з'явився ресторан із цинічною назвою (фото)

Попри новий заклад, у місті майже неможливо знайти вцілілу будівлю.

В окупованому Маріуполі, який майже знищили російські війська, з'явився новий ресторан.

Про це повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що росіяни відкрили заклад із цинічною назвою "Імперія" просто поруч зі зруйнованими багатоповерхівками.

"Новий ресторан від русні для русні в Маріуполі. Бл*дський символізм у всьому. І вони навіть роблять це не навмисно", – написав Андрющенко.

Також він поділився свіжими фото маріупольських вулиць. У місті майже неможливо знайти вцілілу будівлю.

У розбомбленому Маріуполі з'явився ресторан із цинічною назвою

Яка ситуація у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині за дивних обставин померло 11 російських військових, зокрема двоє офіцерів.

У той час, коли російські окупанти цинічно вітають Маріуполь з Днем міста, у міській раді, яка не може здійснювати своїх повноважень через війну, нагадали, що росіяни принесли маріупольцям.

Напередодні у тимчасово захопленому Маріуполі спостерігався "незвичний рух" російських окупантів. У напрямку Новоазовська рухалися 20 вантажівок з живою силою армії РФ.

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