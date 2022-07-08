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"Інакше ми зникнемо": Зеленський показав, чому Україна не може скласти зброю (фото)

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"Інакше ми зникнемо": Зеленський показав, чому Україна не може скласти зброю (фото)

Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk

Зеленський підкреслив, що Росія стріляє на знищення, а Україна – для виживання.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не може скласти зброю, бо інакше зникне. Як держава, як народ, просто як люди. 

Він показав фото наслідків обстрілів українських міст Росією.

"Росія стріляє на знищення, Україна – для виживання. Війна – національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України – мир", - зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на закиди Росії і спроби звинувачення в нацизмі.

Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk / ©
Фото: Evgeniy Maloletka, Slava Ratynski, Maranie R. Staab, Oleg Petrasiuk

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