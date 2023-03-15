Індія у G20 закликала менше думати про війну в Україні та звернути увагу на інші проблеми

Представник Індії заявив, що окрім війни у світі є багато проблем, зокрема глобальна бідність

Представник Індії на саміті G20 Амітабх Кант заявив, що країни Європи занадто багато уваги приділяють війні в Україні та повинні зосередитись на глобальному економічному зростанні та проблемам бідності у світі.

Зокрема, він порівняв "одну війну" з фактом, що 200 мільйонів людей перебувають за межею бідності, повідомляє Sky News.

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"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, а нас турбує лише одна війна між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", - сказав Кант.

Видання нагадує, що Індія продовжує закуповувати у Росії великі обʼєми нафти та відмовилась визнавати Кремль в агресії проти України.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати саміт G-20 в Індії.

Крім того, ми раніше інформували, що в Індії учасники конференції "Raisina Dialogue 2023" висміяли міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова після його заяви, що це "Україна напала на Росію", а вона намагається "зупинити війну".

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