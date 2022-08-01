"Інфантильна помста росіян": в Офісі президента прокоментували обстріли Харкова і Миколаєва

В Офісі президента наголошують, що країна-терористка продовжує воювати з людьми на зупинках та у медзакладах. Адже в Миколаєві під ворожу атаку, зокрема, потрапив сучасний і новий травмпункт. У Харкові окупанти завдали удари по Салтівському району: загинув чоловік на зупинці.

На нічні обстріли відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Інфантильна помста росіян тим, хто сильніший духом і обрав свободу замість рабства в "русском міре". Радянська зброя та армія з минулого - все, що вони мають. А ще - великий страх перед тими, хто ніколи не здається", - йдеться у його дописі.

Єрмак наголошує, що сучасної зброї в України стає все більше. Відтак агресори за все поплатяться.

"Ми зламаємо хребет цій терористичній військовій машині та відправимо їх в омріяний "совок" у їх ізольовану Росію", - додав він.

Нагадаємо, розпочалася 159 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти посилили розвідку на Донеччині та війська на Криворізькому напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 1 серпня.

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