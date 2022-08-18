Інфаркти й інсульти в молоді: українцям пояснили, як війна вплине на здоров'я

Українці через війну, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, постаріють приблизно на 10-15 років.

Війна в Україні матиме вплив на стан психічного здоров'я, а також призведе до збільшення загострення хвороб в людей, зокрема онкологічні та серцево-судинні захворювання.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, після війни можна очікувати на потенційне збільшення росту хвороб із запущеними стадіями розвитку - онкологічних третьої та четвертої стадії, що стосується і гіпертонічних хвороб - будуть зростати інфаркти, інсульти в молодшому віці.

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"Хотілося, щоби (війна - ред.) не вплинула і щоб перемога якомога скоріше настала. Але ми вже зараз розуміємо, що матимемо негативні наслідки, оскільки питання скринінгу, профілактичних оглядів сьогодні точно не в пріоритеті українців. А з огляду на те, що ми зараз маємо війну, а до цього два роки коронавірусної хвороби, яка теж обмежувала доступ до медичної допомоги, ми готуємось до декількох проблемних моментів", - пояснив Ляшко.

За попередніми аналізами, психологічної підтримки потребуватиме 15 мільйонів людей. З них, якщо не буде надана психологічна підтримка, приблизно 3 мільйони далі потребуватимуть ще допомоги психіатра чи психотерапевта.

"Потім, якщо знову не буде допомоги фахівця, то багато людей потребуватимуть медикаментозного лікування", - додав Ляшко.

У зв'язку з цим Ляшко закликав позбутися стигми щодо слова "психолог" чи консультацій у психолога через гарячу лінію.

"Коли ми кажемо про психолога, то чомусь у багатьох ідуть асоціації, певно, ще з радянських фільмів про психіатричну лікарню з білими халатами та зав'язаними руками, колючою проволокою. Якщо звернути увагу на американські фільми, то там консультації у психолога - це нормально. І нам також треба це зробити, бо люди, які переживають стрес і думають, що це їх не стосується, що вони стійкі, все одно потребуватимуть консультації психолога", - наголосив Ляшко.

Крім того, очільник МОЗ зауважив, що війна призводить до того, що українці постарішають на 10-15 років. Але йдеться не про зовнішній вигляд, а про хвороби, які мали якусь вікову структуру.

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