"Інформація – це теж зброя": Маляр пояснила, чому не варто обговорювати контрнаступ ЗСУ

Ганна Маляр згадала про успішний контрнаступ військових у Харківській області в умовах "інформаційної тиші".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала громадян України та експертів не обговорювати подробиці майбутнього контрнаступу українських військових, аби не заважати ЗСУ.

Про це вона написала у Telegram.

"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", - нагадала Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи – Верховний Головнокомандувач (президент), міністр оборони, головнокомандувач.

"Всі інші – лише цитувати. Не треба задавати в ефірах питання експертам – а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є таке військове завдання. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо", - резюмувала Ганна Маляр.

Контрнаступ України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія наразі не може розпочати контрнаступ, який було заплановано на весну 2023 року. Для цього Україні потрібна додаткова зброя, зокрема, боєприпаси та винищувачі.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що широкомасштабний весняний "наступ" російських сил досягає кульмінації, а тому пропаганда починає готувати росіян до контрнаступу ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що Росія запізнилася з мобілізацією, контрнаступ України буде набагато швидше.

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