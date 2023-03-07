Інформація про весь особовий склад "Гвардії наступу" буде секретною — МВС

У МВС розповіли деталі підготовки добровольців з "Гвардії наступу" і зауважили, що надалі вся інформація щодо роботи бійців буде дуже обмеженою.

Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців "Гвардії наступу".

Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу", - сказав він.

За словами Клименка, у різних підрозділах співвідношення (людей із системи МВС і добровольців) є різним – і 40 відсотків людей із системи, і 35, і 45. Це стає зрозумілим при формуванні цих підрозділів.

"Звичайно, що вже є ті новобранці, які були прийняті та проходять службу, проходять відповідний вишкіл. Це – тисячі людей, але точніші цифри не можу називати. Та вони вже зараз отримують форму, екіпірування і виїжджають на полігон для проведення навчання", - розповів очільник МВС.

Він додав, що вже є дуже багато людей – і чоловіків і, жінок, які захотіли приєднатися до "Гвардії наступу на різних позиціях – прийшли медики, водії, ремонтники, техніки та інші охочі.

"У нас уже зареєстровано понад 23 тисячі заявок. Інформація щодо більше 35 тисяч заявок, яка була розповсюджена, є недостатньо точною, бо у кількість 35 тисяч входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас – понад 23 тисячі", - зауважив Клименко.

Він також додав, що близько 5% від усіх заявок надійшли від жінок. Іноземців зараз у добровольчі штурмові бригади не беруть. Станом на зараз МВС має справу виключно з громадянами України.

Клименко запевнив, що кожну таку бригаду прагнутимуть озброїти належним чином, передусім західною технікою й озброєнням.

Очільник міністерства також назвав приблизну зарплату добровольців.

"Мінімальна зарплата зараз у місці постійної дислокації знаходиться на рівні від 25 тисяч гривень. Далі це буде визначатися районом перебування особи і веденням бойових дій. Тобто, ця сума – це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання. Відповідно, від посади людини також залежатиме, яким буде його грошове забезпечення", - пояснив очільник МВС.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також розповів, що підготовка бійців восьми нових бригад "Гвардії наступу", яка формується, триватиме від 2-х до 4-х місяців. Спочатку на навчання та тренування відбуде "кістяк" бригад, а згодом до них приєднаються новобранці.

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