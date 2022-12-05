Інформація про вибухи в Львівській області: голова ОВА відреагував

У Мережі повідомляли про вибухи в Бориславі.

У Львівській області 5 грудня під час масштабної повітряної тривоги не було вибухів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Деякі телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, начебто у Бориславі чули вибух. Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося", - повідомив Козицький.

Голова Львівської ОВА наголосив, що в регіоні ракетних ударів не зафіксовано.

Масштабний ракетний обстріл України

Російські терористи у понеділок, 5 грудня, вирішили повторити ракетний терор. В обід по всій країні було оголошено повітряну тривогу.

У багатьох областях пролунали вибухи. Відомо про ракетний удар по Одещині. Через це Одеса залишилась без тепла та води. В НЕК "Укренерго" розповіли, що внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергосистеми.

Також на території Молдови у понеділок, 5 грудня, знову впала ракета. Її залишки виявили під час масштабних ракетних обстрілів України.

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