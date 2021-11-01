Інформація WР про перекидання військ Росії до кордону: що говорить українська розвідка

Інформація WР про перекидання військ Росії до кордону: що говорить українська розвідка

Українська розвідка не підтверджує дані про додаткове перекидання військ Росії.

Станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

"Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та Інтернеті факти нарощування угруповань збройних сил Росії на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій", — йдеться в повідомленні.

У розвідці припускають, що маневри російських військ можуть бути "плановими заходами у межах переміщення після завершення навчань".

Воєнна розвідка України запевняє, що здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону.

Раніше Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, повідомила, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.

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