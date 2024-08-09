"Інформаційна безпека України неймовірна": прорив ЗСУ в Курській області шокував усіх

Всі ознаки вказують на успішність операції ЗСУ, адже українські війська досі перебувають на території РФ. Проте Україна надійно захищає інформацію від витоків.

Україна бездоганно захищає інформацію, яка стосується проведення операції ЗСУ в Курській області РФ.

Про це пише Дебора Гейнс, редакторка Sky News з питань безпеки й оборони.

"Несподіване вторгнення цього тижня до прикордонного регіону Росії шокувало як союзників, так і противників. Інформаційна безпека України є неймовірно сильною", – зауважила Гейнс.

Після прориву російського кордону на початку цього тижня у США заявили, що не знали про підготовку Курської операції ЗСУ. Водночас російські провоєнні блогери нарікають на беззахисність кордонів Росії.

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Редакторка видання зазначила, що всі ознаки вказують на успішність операції ЗСУ, адже українські війська досі перебувають на території РФ.

"За наявними даними, бої тривають і сьогодні, через чотири дні після початку цієї інтервенції. Це, безперечно, викликає величезну тривогу в Росії, і тепер головне питання – як вона відреагує?" – зазначила Дебора Гейнс.

Нагадаємо, в ISW назвали 4 сценарії, як може відреагувати Путін на події в Курській області. Але аналітики наразі не готові оцінити, який з них є найвірогіднішим.

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