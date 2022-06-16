Інформаційний легіон Кремля: як працює путінська брехня в умовах блокування і санкцій

Російська брехня продовжує вливатися в інформаційний простір. Із введенням санкцій, мовлення ключових рупорів пропаганди зупинене у Європі та США, однак кремлівські наративи і досі на перших шпальтах світових ЗМІ.

Головний посил Путіна – Росію спровокували на війну і тепер українці самі винні, що не бажають поступатися своєю землею. Все це російські спецслужби подають через так званих експертів, йдеться в ТСН.

Після тотального провалу Кремля на міжнародній медійні арені Західний інформпростір раптом знов почав отримувати суперечливі ідеї, пропозиції та експертні думки з виправданням російської війни і сумнівів щодо спротиву України російській окупації.

Знов доводиться читати, що Росію розв’язати війну спровокували, постачання зброї від партнерів - ідея погана, а ключ до миру – здача територій суверенної держави.

І особливість в тому, що йдеться не про крикливі заголовки внутрішньої путінської пропаганди. Соловйови, скабеєви і кисельови – це харчі для росіянина простого, і їх у світі серйозно сприймати ніхто не буде. В Кремлі це розуміють, тож під міжнародні інформаційні спецоперації за час повномасштабного вторгнення сформувався окремий легіон.

«Близько 500 років Крим був частиною Росії, лише історична аномалія помістила його всередину кордонів України», - заявляє колишній сенатор штату Вірджинія Річард Блек.

Він також на міжнародній конференції вправно міняє місцям жертв і нападника, намагаючись виправдати путінську агресію в Україні.

У лютому, напередодні вторгнення – його цитували пропагадиські сайти, де той вимагав від НАТО не розширятися і серйозно ставитися до вимог Росії.

Примітно, що до січня місяця про Річарда Блека, коли той вперше закликав не ігнорувати забаганки Росії на найбруднішій пропагандиській помийці, жодної згадки.

Як і про італійського генерала Леонардо Трікаріко Той, який стверджує, що західні країни не зацікавлені у завершенні війни. Заява генерала цитується із його розмови італійському телеканалу, де він звинуватив НАТО у небажанні перемовин із Росією.

У цьому аспекті вкрай важливим є повідомлення польського радіо про те, що італійські телеканали стали платформою для вільного спілкування російської пропаганди.

А перемовини в російському уявленні - це мовчазна згода на всі забаганки Росії. В інакшому випадку, як стверджує ще одна "експерткиня", цього разу вже з Німеччини – загроза ядерної війни неминуча. «Всі склади ядерної зброї в Європі стануть мішенями. Їх досягнуть за декілька хвилин. Німеччини більше не буде. Згадайте як Путін оголошував про створення нових ядерних систем першого березня», - каже Хельга Ларуш і дає зрозуміти, що ігнорування європейськими лідерами думки Путіна є великою помилкою для Європи.

Це щось на кшталт, якби після чергового випробування ядерної зброї усі світові лідери мчали б на поклон на Ким Чен Ина, аби раптом не образити його почуття. Звучить парадоксально, але саме це ми чуємо із вуст так би мовити певних верств західної інтелігенції, що раптом зрозуміли російську душу і її канібальські потреби

Про масовий характер появи експертів, які просувають інтереси Росії свідчать звіти центру протидії дезінформаціях РНБО.

І поки російського глядача розважають агресивні тролі, які погрожують хоч завтра знести все не російське в ядерний попіл, на західного глядача працюють умовні аналітики із поважним минулим.

Хоча, часом і «пристойний бекграунд» російські пропагандисти можуть попросту вигадати. Прекрасним прикладом цьому є такий собі Ерік Драйцер. Вісім років тому він з’явився в ефірі «Раша тудей» як експерт із геополітики. В той час як його резюме свідчило – Драйцер - продавець автомобільних страховок у Нью-Йорку.

Та ряжені клоуни, це не так небезпечно , як реальні представники істеблішменту Європи й Америки . Але чому вони це роблять. Прямих доказів їх фінансування Росією нема, водночас сьогодні, через дію санкцій «Раша тудей» і ключові медіа-ресурси Кремля в західних країнах відімкнені.

Попри це Кремль виділив додаткові гроші на «Раша тудей» довівши цифру до фантастичних 28 з половиною мільярдів рублів. Загалом російська медіаармія отримує 82 мільярди. До речі, чи в курсі німецька "експерткиня", що майже 3 додаткові мільярди «Раша тудей» виділені на її Німеччину, де канал заборонений, але гроші все-одно мають якогось адресата.

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