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- Війна
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Інформація про наступ на Сумщину та Харківщину: у РНБО вказали на важливий нюанс
Втім слід розмежовувати поняття “область” та “обласний центр”.
Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини, і вже доволі давно.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі”, — наголосив Коваленко.
Не варто перекручувати слова військових, закликав він, потрібно вірно їх тлумачити.
Нагадаємо, як підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія продовжує стратегічну наступальну операцію, прагнучи захопити нові території.