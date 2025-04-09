Інформація про наступ на Сумщину та Харківщину: у РНБО вказали на важливий нюанс

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини, і вже доволі давно.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі”, — наголосив Коваленко.

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Не варто перекручувати слова військових, закликав він, потрібно вірно їх тлумачити.

Нагадаємо, як підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія продовжує стратегічну наступальну операцію, прагнучи захопити нові території.