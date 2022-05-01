Інформувала окупантів про розташування ЗСУ: мешканці Харківського району повідомлено про підозру

Інформувала окупантів про розташування ЗСУ: мешканці Харківського району повідомлено про підозру

Жінка поширювала дані про позиції української армії.

Мешканці Харківського району повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, мешканка Харківського району несанкціоновано поширювала інформацію щодо руху, переміщення та розміщення військової техніки та блокпостів Збройних Сил України.

Вона передавала дані чоловіку, який перебуває на тимчасово окупованій військами країни-агресора РФ території та співпрацює з окупаційним режимом.

Нагадаємо, на Сумщині затримали мера Бурині, його заступника та депутата міськради, їх підозрюють у співпраці з окупантами.

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