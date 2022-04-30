Інформували Росію про переміщення ЗСУ: у Запорізькій області викрили зрадників (відео)

У Запорізькій області на блокпосту викрили двох чоловіків, які передавали Росії інформацію щодо руху сил і засобів Збройних сил України.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Відомо, що поліцейські зупинили для перевірки їх транспортний засіб. Під час бесіди вони пояснили, що лише перевозять різні товари. Поліцейські провели ретельну перевірку автомобіля, вантажу, а також засобів зв’язку.

У ході огляду мобільних телефонів з'ясувалося, що чоловіки - інформатори РФ.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали двох російських агентів, які працювали на спецслужби окупантів. Перший мав "влитися" до територіальної оборони, щоб збирати та зливати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ.

Міністр внутрішніх справ описав поточну ситуацію на північно-східному фронті

Читайте також: