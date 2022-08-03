Інформували ворога про військові та стратегічні об’єкти: СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ

СБУ припинила діяльність агентурної мережі фсб рф, яка діяла в декількох областях України.

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Її керівником виявився мешканець Одеси. Він був завербований ФСБ РФ і отримав псевдонім "Професор". Зловмисника затримали на "гарячому" – при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

"На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів. Російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Ще один з агентів цієї мережі в Івано-Франківській області також уже затриманий.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Нагадаємо, в окупаційній армії почастішали етнічні конфлікти.

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