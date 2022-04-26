Інформував окупантів про позиції ЗСУ: на Миколаївщині голові ОТГ повідомлено про підозру у держзраді

Інформував окупантів про позиції ЗСУ: на Миколаївщині голові ОТГ повідомлено про підозру у держзраді

СБУ затримала голову ОТГ Вознесенського району.

У Миколаївській області голові Вознесенського району повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Миколаївській області.

Спецслужба затримала голову ОТГ Вознесенського району під час передавання неправомірної вигоди начальнику відділу призову Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за прийняття рішення щодо мобілізації раніше пошкодженого транспортного засобу, який перебуває на балансі в ОТГ та його подальше списання нібито за участь в бойових діях.

"В ході розслідування встановлено, що голова ОТГ під час окупації частини Вознесенського району надавав окупантам відомості щодо розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району Миколаївської області, а також дав згоду на співробітництво з представником РФ в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у дописі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ, паролі на блокпостах та обстріли.

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