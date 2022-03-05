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Інфраструктура Києва функціонує, лікарні і пологові будинки працюють: Віталій Кличко про ситуацію у столиці

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Інфраструктура Києва функціонує, лікарні і пологові будинки працюють: Віталій Кличко про ситуацію у столиці

Мер Києва відвідав одну зі столичних лікарень, де спілкувався з лікарями.

Критична інфраструктура Києва функціонує безперебійно. Усі лікарні та пологові будинки Києва теж працюють. Про це повідомив мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує жити і працювати в умовах військового стану. Критична інфраструктура міста функціонує безперебійно. Метро працює в обмеженому режимі та як укриття для киян.

Усі лікарні та пологові будинки Києва теж працюють. Медики на бойовому чергуванні", - розповів Кличко.

Мер сьогодні, 5 березня, відвідав одну з київських лікарень, де поспілкувався з лікарями. Він поцікавився, чи забезпечені вони всім необхідним. Він також поговорив з пацієнтами і провідав пораненого водія київської швидкої, який постраждав від осколків снаряду, коли віз пацієнта в лікарню.

"Наші медики - справжні герої. Готові до оборони Києва і рятування здоров’я та життя людей!. Дякую їм за це! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – додав Кличко.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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