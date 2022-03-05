Інфраструктура Києва функціонує, лікарні і пологові будинки працюють: Віталій Кличко про ситуацію у столиці

Інфраструктура Києва функціонує, лікарні і пологові будинки працюють: Віталій Кличко про ситуацію у столиці

Мер Києва відвідав одну зі столичних лікарень, де спілкувався з лікарями.

Критична інфраструктура Києва функціонує безперебійно. Усі лікарні та пологові будинки Києва теж працюють. Про це повідомив мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує жити і працювати в умовах військового стану. Критична інфраструктура міста функціонує безперебійно. Метро працює в обмеженому режимі та як укриття для киян.

Усі лікарні та пологові будинки Києва теж працюють. Медики на бойовому чергуванні", - розповів Кличко.

Мер сьогодні, 5 березня, відвідав одну з київських лікарень, де поспілкувався з лікарями. Він поцікавився, чи забезпечені вони всім необхідним. Він також поговорив з пацієнтами і провідав пораненого водія київської швидкої, який постраждав від осколків снаряду, коли віз пацієнта в лікарню.

"Наші медики - справжні герої. Готові до оборони Києва і рятування здоров’я та життя людей!. Дякую їм за це! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – додав Кличко.