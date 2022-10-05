Інфраструктура під обстрілом: як вижити містянам, якщо не стане тепла і світла

Містянам, щоб пережити зиму, радять виїхати туди, де є пічка і колодязь. Якщо ж це не варіант, ТСН підготувала перелік того, що може знадобитися, якщо зникне і опалення, і світло в багатоповерхівці.

Про те, що цей опалювальний сезон може стати найскладнішим за всю історію незалежності, влада попереджала ледь не від весни. Українці цей заклик сприйняли серйозно і найперше кинулися скуповувати електрообігрівачі, йдеться в ТСН.

"Попит на електрообігрівачі в мережі спостерігаємо зростання понад 50 разів у порівнянні зі звичайним роком. Пік продажів, починаючи від червня місяця, тобто коли температура +32, а в ходовому товарі групи компаній - масляний обігрівач та вентилятор", - розповідає заступник керівника департаменту торговельної мережі Ярослав Панчук.

Та чи витримає електромережа навантаження, це ще запитання. Від початку повномасштабного вторгнення ліній електропередач, підстанцій, опор під прицілом росіян, а останнім часом ураження, почастішали.

Електроенергія - це двигун української економіки. Вона запускає в роботу обладнання на виробництвах, живить міський транспорт, дає світло в квартирах. Для того, щоб у наших кранах з’явилася вода, теж потрібен струм. Раптове його зникнення навіть на кілька діб може обернутися гуманітарною катастрофою, особливо в мегаполісах. В "Укренерго" це розуміють, а тому теж готуються до зимових викликів.

"У нас немає такої розкоші - боятися. У нас є набагато більш цінне - це досвід. Досвід тих людей, які буквально за місяць відновили електроживлення деокупованих територій півночі України. У нас є 40 ремонтних бригад, які готові 24/7 відновлювати енергопостачання для українців", - розповідає голова правління “УКРЕНЕРГО" Володимир Кудрицький.

Та поки лінії ремонтуватимуть, ті, хто вже жив без світла і зв'язку, дають поради містянам. Придивитися до павербанків, ліхтариків і свічок. А ще обладнати квартиру на випадок, якщо не буде опалення, закритим наметом, який допоможе акумулювати тепло, а ще краще - якісним спальником. Не будуть зайвими консерви та газова горілка.

Також читайте Фермери отримують від держави сотні тисяч гривень на розвиток садів і теплиць: як подати заявку

Переважно всі котельні нашої держави працюють на газу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль днями відзвітував, що запаси фактично сформовані. У підземних сховищах знаходяться майже 14 мільярдів кубометрів газу, торік запасли 19 - має вистачити. Втім, найбільша загроза - прямі ураження газотранспортної системи і зупинка транзиту.

"Варто зазначити, що робота в реверсному режимі не обов'язково означає, що до України буде імпортуватися газ з якихось інших територій. Перш за все ми говоримо про фактичний потік, фізичний газ, який раніше йшов зі сходу на захід, а тепер навпаки - від сховищ до споживачів, які на сході. Якщо не буде стратегічних руйнувань системи, але я маю оптимістичні стримання, що ми пройдем цю зиму, хоч і складніше, ніж раніше", - каже директорка з питань взаємодії з держорганами ТОВ “Оператор ГТС України” Ольга Бєлькова.

Зима у містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Одеса, Київ, Харків за загрози ракетних обстрілів мине відносно нормально, принаймні якщо зникне світло, це буде максимум на пів доби, припускає директор центру енергетичних досліджень Олександр Харченко. На опалення не варто сподіватися у прифронтових містах. Запускати опалення на Донеччині не будуть, на Запоріжжі збираються, але там про всяк випадок готують альтернативні газу види палива. "Порада для тих, у кого є будинок у будь-якій формі. Хата в селі, будинок у місті, приготуйте його. Впевніться, що у вас є опалення, в ідеальному світі купіть собі генератор. Якщо ви в багатоквартирному будинку, і ви знаєте, що у вас одна котельня, і вона може бути зруйнована, приготуйтеся до евакуації", - каже Харченко.

Нині до опалювального сезону країна готова на 90%. У тих регіонах, де це можливо, тепло в батареях з'явиться вчасно - 15 жовтня (дата орієнтовна і залежить від погоди). Втім, температура в оселях не перевищуватиме 20 градусів.

Читайте також:

Пиячили, мародерили і порізали худобу з ферми: в Лимані окупанти постійно вимагали їжу

Українські бійці захопили в полон 12 мобілізованих із "ДНР"

Скандал на конкурсі краси: організатори вирішили поселити українку і росіянку в одній кімнаті