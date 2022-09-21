Особливо Зеленський відзначив 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду і 93-тю окрему механізовану бригаду.

Наразі на фронті ініціатива належить українським захисникам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вночі, 21 вересня.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною", – сказав він.

Глава держави наголосив, що українські захисники "дуже акуратно й дуже хоробро" вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Особливо Зеленський відзначив: