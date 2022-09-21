Особливо Зеленський відзначив 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду і 93-тю окрему механізовану бригаду.
Наразі на фронті ініціатива належить українським захисникам.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вночі, 21 вересня.
"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною", – сказав він.
Глава держави наголосив, що українські захисники "дуже акуратно й дуже хоробро" вирішують завдання, які ставить перед ними командування.
Особливо Зеленський відзначив:
- 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – "за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині";
- 93-тю окрему механізовану бригаду – "за героїчну оборону Бахмута й Соледара".
Раніше Володимир Зеленський розповів, що на звільнених територіях фіксуються чергові факти російських звірств.
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