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"Ініціатива – за Україною": Зеленський розповів про ситуацію на передовій

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"Ініціатива – за Україною": Зеленський розповів про ситуацію на передовій

Фото: Офіс президента України

Особливо Зеленський відзначив 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду і 93-тю окрему механізовану бригаду.

Наразі на фронті ініціатива належить українським захисникам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вночі, 21 вересня.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною", – сказав він.

Глава держави наголосив, що українські захисники "дуже акуратно й дуже хоробро" вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Особливо Зеленський відзначив:

  • 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – "за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині";
  • 93-тю окрему механізовану бригаду – "за героїчну оборону Бахмута й Соледара".

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