"Ініціативу диктує Україна": військовий розповів, що відбувається у Луганській області

Ситуація в Луганській області залишається напруженою, але під контролем українських військ.

Про це заявив речник східного угруповання військ ЗС України полковник Сергій Череватий.

"Час від часу в районі деяких населених пунктів ворог намагається атакувати. Проте він також отримує відповідь, зазнає великих втрат, відступає. Ситуація контрольована, щодня фактично там знищуються склади, знищується логістика. Вони (окупанти – ред.) вже отримали наказ не підходити до розвантажування своїх артилерійських боєприпасів ближче, ніж на 1000 км до переднього краю. Бо гарантовано воно буде знищено. Ситуація напружена, але контрольована, і там більше ініціативу диктує Україна", - сказав він.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив,що ситуація у зоні бойових дій в Луганській області надзвичайно складна. Окупанти не можуть просунутись у напрямку звільненої Білогорівки. Свої атаки росіяни здійснюються за принципом: обстріли - наступи. Окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну, тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

Сергій Гайдай також повідомив, що вороги перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

А британські розвідники повідомляють, що у Донецькій області у районі Павлівки та Вугледара продовжуються інтенсивні бої. Україна та агресорка Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. Втім, тут російська морська піхота зазнала великих втрат.

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