Ініціативу перехопили ЗСУ: експерт описав ситуацію на фронті та вказав на проблеми в армії Путіна

У російської армії не вистачає резервів та сил протистояти Збройним силам України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що на сьогодні ініціатива на фронті перейшла до української армії.

Про це Мусієнко повідомив 24 каналу.

За його словами, росіяни зазнали значних втрат за кількома напрямками на сході. Він впевнений, що вони не встигають перегрупуватися та не мають можливостей для маневрів, коли можуть у великій кількості перекидати підрозділи, наприклад, з півдня чи з інших напрямків.

Щодо резервів, які поки що перебують на території Бєлгородської області, вони несформовані. Тож підсилюватися немає ким.

"Я думаю, що росіяни чекають і покладають надії на цю мобілізацію, що вона дасть їм підсилитись і, як вони думають, стабілізувати ситуацію, хоча це виглядає сумнівно", – зазначив експерт.

Мусієнко зазначив, окупаційна "влада", зрадники, колаборанти, які розуміють, що ситуація складна, вже починають втікати, знищувати документи та замітати сліди.

"Вони лише на словах лише закликають іти гинути, воювати, продукують ненависть до України, а насправді ж вони, як правило, завжди в авангарді тих, хто тікає", – додав він.

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"Побачимо, де це буде (нові рубежі оборони росіян - ред.), де їм це вдасться зробити, але вони не зможуть їх однаково утримувати. Плюс перейшла ініціатива до українських сил, і, крім того, що перейшла ініціатива, ми бачимо, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії", – підсумував Мусієнко.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

За даними Офісу президента, станом на сьогодні українській армії вдалося деокупувати понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні. За уточненими даними, ЗСУ уже деокупували понад 60 населених пунктів, серед яких: 6 населених пунктів - у Херсонському районі і 61 - у Бериславському.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 жовтня, росіяни продовжують зазнавати втрат на півдні України. За добу українські захисники знищили десятки загарбників та купу ворожої техніки, зокрема російські системи ППО та гелікоптери.

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