Інноваційний захист від дронів: Ігнат прокоментував матеріал Forbes про систему РЕБ "Покрова"

Україна використовує вітчизняну систему радіоелектронної боротьби під назвою "Покрова", щоб протидіяти російським повітряним цілям. Зокрема, з безпілотниками, збиваючи з пантелику їхню систему навігації.

У коментарі LIGA.net речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на матеріал Forbes про систему спуфінгу "Покрова".

Так, представник ПС підтвердив, що "Покрова" дійсно працює в Україні та успішно збиває ворожі БпЛА. Втім, є й інші системи, що борються з повітряними цілями ворога.

"Покрова" є і її використовують. Є й інші, які працюють. Системи РЕБ працюють проти усіх засобів повітряного нападу противника. І розставлені максимально ефективно на різних напрямках, щоб протидіяти ракетами, дронам, ударним БпЛА і не тільки", - сказав Ігнат.

За його словами, безпілотники важко заглушити, адже БпЛА досить добре захищені від систем радіоелектронної боротьби. Втім, "Покрова" - це одна з систем, яка є на озброєнні та ефективно працює.

"Навіть якщо всі його канали глушаться, він продовжує летіти за інерцією. Коли виходить із зони дії РЕБу, то може все одно повертатися на курс. У "Шахеда" пригнічується навігація. Тобто він так збивається з курсу. Тому це складно. Але їх вже знаходять у полях, тобто збивати їх вдається. Зокрема, і за допомогою систем РЕБ, пригнічуючи сигнал навігації", - пояснив представник ПС.

Forbes про систему спуфінгу "Покрова"

Експерт британського оборонного аналітичного центру RUSI Томас Вітінгтон розповів Forbes, що в України є новий захист від дронів, який не залежить від боєприпасів. Це загальнонаціональна система радіоелектронної боротьби "Покрова", яка збиває з пантелику навігаційні системи дронів.

За його словами, спуфінг (підміна супутникового радіонавігаційного поля -Ред.) може бути способом обійти контрзаходи з флангу, наприклад, стійкі до перешкод приймачі.

"Спуфінг набагато важче виявити, ніж глушіння. Якщо сигнал спуфінгу відносно ледь помітний — поступово віддаляючись від справжнього місця розташування, — дрон не зможе визначити, що його фальсифікують, але залишиться на деякій відстані від цілі", - сказав він.

Нагадаємо, аналітики спільноти UA War Infographics повідомили, чому ППО почала збивати менше "Шахедів". Зазначається, що за останні 10 тижнів частка знищених ворожих безпілотників зменшилася на третину.

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