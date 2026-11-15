«Іноді варто прибрати генералів»: Келлог пояснив, чому росіяни погодилися на припинення вогню в Олешках

Кіт Келлог / © Associated Press

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Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що гуманітарна місія в Олешках на Херсонщині може стати одним із прикладів іншого підходу до переговорів між Україною та Росією. Він також припустив, чому російська сторона погодилася на короткочасне припинення вогню.

Про це генерал Кіт Келлог розповів у проєкті «Ремовська Інтерв'ю».

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Коментуючи гуманітарну місію в Олешках, до якої були залучені США, Росія та українська делегація, він зазначив, що її головна особливість — спроба зробити щось інакше.

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«Якщо ви робите одне й те саме знову і знову, а у відповідь постійно чуєте "ні, ні, ні" — можливо, варто поглянути на ситуацію під іншим кутом. І, можливо, Олешки — це модель, яка може спрацювати», — сказав Келлог.

За його словами, такий підхід варто розглянути як один із можливих способів забезпечити гуманітарну допомогу, досягти припинення вогню та зменшити кількість жертв.

«Я невиправний оптиміст і хочу вірити, що ми можемо зробити це по-іншому. Не кажу, що маю готовий рецепт, але придивімося й перевірмо, чи це спрацює», — додав він.

Чому Росія погодилася на припинення вогню в Олешках

Під час інтерв'ю Келлога запитали, чому Москва погодилася на коротке припинення вогню для евакуації українців із зони бойових дій.

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Генерал припустив, що росіяни могли погодитися саме через незвичний підхід до переговорів.

«Гадаю, росіяни подивилися на це так: гаразд, це інший підхід. Як я вже казав, вони подивилися на це інакше, ми подивилися інакше, українці — теж. Тож, мабуть, вони подумали: "Добре, можливо, цю модель варто розглянути"», — пояснив він.

Келлог також висловив думку, що іноді для пошуку домовленостей варто змінити склад учасників переговорного процесу.

«Іноді варто прибрати з процесу нинішніх переговірників. Прибрати генералів — і спробувати подивитися на все з гуманітарної точки зору», — підсумував він.

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Водночас Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська використали паузу для ротації підрозділів, укріплення позицій і посилення логістики.

Гуманітарне перемир'я в Олешках: як відбувалася операція

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо про домовленість України та Росії щодо тимчасового припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тиші запрацював 27 жовтня.

Гуманітарна місія передбачала розмінування доріг, доставлення продуктів, води, медикаментів та евакуацію цивільних на підконтрольну Україні територію. Українську делегацію очолив омбудсман Дмитро Лубінець.

Перемир'я завершилося 1 листопада. За словами Лубінця, протягом п'яти днів сторони дотримувалися домовленостей, що дозволило провести гуманітарну операцію та допомогти людям залишити місто.

Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що ця ініціатива стане початком тривалого миру. Натомість у Кремлі назвали перемир'я окремим випадком, який не варто пов'язувати із ширшими переговорами про завершення війни.

Водночас Україна опрацьовує можливість продовження гуманітарних ініціатив.

Путін запропонував «гуманітарну місію» в Костянтинівці

Нагадаємо, Володимир Путін запропонував провести так звану «гуманітарну місію» в Костянтинівці на Донеччині за прикладом окупованих Олешків. Водночас, попри заяви Кремля про нібито захоплення міста, Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський назвав ініціативу Путіна спробою захопити місто під гуманітарним приводом.

«Російська історія про "мирне населення" в Костянтинівці — це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може», — заявив Зеленський.

За словами президента, Росія зацікавлена саме в Костянтинівці, оскільки її захоплення відкрило б шлях до Краматорська та Слов'янська. Водночас Москва не запропонувала аналогічних гуманітарних операцій у селах поблизу Олешків.

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