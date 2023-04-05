Іномарка vs “Жигуль”: офіцерка "Відьма" розповіла, яку техніку росіян "трофеять" ЗСУ

Сили логістики навчилися не лише користуватися цією технікою, але й дуже вправно її ремонтувати, що дивує союзників України

Українська армія продовжує здобувати трофеї у вигляді ворожої зброї і техніки. Наскільки вона готова до використання?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла бійчиня ЗСУ Ольга Бігар — офіцерка 241 ОБр ТрО Збройних сил України із позивним “Відьма”:

“Підрозділи нашого батальйону брали участь у наступальних діях на Харківщині. Є певні зразки озброєння, які були отримані як трофей і поставлені на облік у військових частинах. Але у нас їх небагато, тому що в більшості наші підрозділи стояли в обороні. Тому трофеї це трохи не наша тема. Інші підрозділи отримували стрілецьке озброєння, яким можна користуватися і яке не сильно відрізняється від того, яким користуємося ми", — зазначила Ольга Бігар.

Офіцерка також порівняла техніку росіян і ЗСУ.

"Відносно техніки — звичайно, порівняти будь-який російський танк з Abrams… Це незрівнянні речі. Якщо порівняти про артилерійські системи, які нам передали партнери у зручності та безпеці використання з радянськими аналогами, це як порівнювати іномарку та "Жигуль". Хоча обидві машини їздять і якщо треба, поїдеш на тому, що є. Звичайно, та зброя, яку нам дають партнери, дуже гарної якості", — сказала Ольга Бігар.

За її словами, вітчизняні сили логістики навчилися не лише користуватися цією технікою, але й дуже вправно її ремонтувати, що дивує союзників України, оскільки вони вважали, що цю техніку нереально відремонтувати.

"Для українців нічого нереального немає. Вже відбувається не лише прямий обмін досвідом, але і зворотній”", — додала Ольга Бігар.

Нагадаємо, що ЗСУ посилено готуються до контрнаступу та опановують нові техніки ведення бою за стандартами НАТО.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив про контрнаступ ЗСУ, однак деталі не розповів.

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