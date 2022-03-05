Іноземці можуть долучитися до оборони України: як це зробити, пояснили в Офісі президента

Іноземці можуть долучитися до оборони України: як це зробити, пояснили в Офісі президента

Запрацював сайт для іноземців, які хочуть воювати проти окупанта.

Іноземці можуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України для протистояння широкомасштабному військовому вторгненню РФ. Для громадян іноземних держав, які мають таке бажання, в Україні запрацював спеціалізований сайт.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

"Указом президента Володимира Зеленського від 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті https://fightforua.org/ детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором. Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.

Потім необхідно пройти співбесіду в посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.

Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.

За необхідності представники посольств та консульств України нададуть допомогу в дорозі.

"Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами", - додали в пресслужбі.

"Європейці, хочете захистити свою свободу та цивілізацію? Відсидітись у теплих будинках уже не вийде. Тому що РФ намагається зруйнувати наш світ. Запрошуємо охочих відстоювати свободу приєднатися до нашого Інтернаціонального легіону оборони", - додав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.