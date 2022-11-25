Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну — українська розвідка

Для наведення ракет на цілі в Україні російські терористи використовують власну розробку, яка є аналогом GPS, але мікрочипи до неї — іноземного виробництва.

Російські ракети, які руйнують українські міста та вбивають українців, не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, яка є аналогом GPS. Її робота залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що таке ГЛОНАСС і як її застосовує РФ

ГЛОНАСС було створено ще в радянські часи - 1982 року. Ця навігаційна система має подвійне призначення, але тепер саме її використовують російські військові для наведення ракет на українські міста.

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“В російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру”, - зауважили українські розвідники.

Чіпи застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як безпілотники “Орлан-10” та Shahed-136, РСЗВ “Торнадо-С” та “Смерч”, ракети “Іскандер”, “Калібр” та “Кинджал”, а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Які компанії виготовляють чипи

ГУР Міноборони опублікувало перелік іноземних компаній, які досі продовжують випускати мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Британія).

В ГУР Міноборони наголосили, що Росія продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.

“Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій”, - наголосили в українській військовій розвідці.

ГУР Мінобоорони закликає іноземні компанії припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.

Наслідки ракетних ударів

Як відомо, за останні два тижні Україна зазнала наймасштабніших обстрілів за весь період повномасштабної війни.

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15 листопада Росія випустила по українських містах та селах близько 100 ракет. У Києві пошкоджено житловий будинок – щонайменше одна людина загинула. Через масовані обстріли мешканці Києва, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя, Рівного, Хмельницького та багатьох інших населених пунктів частково або повністю залишилися без світла та води.

23 листопада українські сили ППО збили 51 з 70 крилатих ракет і п’ять дронів-камікадзе, які російські війська випустили по Україні. Попри це, Росія завдала шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі. Більшість українських міст були знеструмлені. Російська ракети влучили в три багатоповерхових будинки, загинуло 10 людей.

Масований обстріл України з боку Росії зачепив також електромережі Молдови, залишивши частину країни без світла.

Нагадаємо, у пресслужбі ГУР МО припустили, що для підготовки наступного масованого удару по Україні ворогу знадобиться близько тижня.

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