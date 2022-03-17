Іноземні легіонери їдуть до України воювати, бо захоплюються українською армією і президентом

Бойове злагодження міжнародного легіону уже розпочалося.

Добровольці інтернаціонального легіону проходять бойове злагодження на Західній Україні. Це іноземці з-понад пів сотні країн, які готові захищати нашу державу від Росії. Більшість - бійці з досвідом. Бойовий дух на найвищому рівні й битися пліч-о-пліч з українськими військовими, кажуть, для них - велика честь.

Про це йдеться в ТСН

Дам’єн – родом з Норвегії, останні два роки працював в Україні юристом. Його батько військовий у відставці. Його дівчина українка, чий батько вже на фронті. Хоче якнайшвидше після злагодження йти в бій проти рашистів. Зізнається, як і інші легіонери, уже не в силі терпіти. «Дехто з них нетерплячий, бо думає, що війна закінчиться завтра , що вони пропускають. Дуже високий бойовий дух у наших хлопців, вони здалеку приїхали. До нас приєдналися навіть з Кореї», - каже боєць.

Не дивується, що росіяни так далекі від правди, адже за час життя в Росії на власні очі переконався як працює їхня пропаганда. «Я там жив два роки, кожного дня в новинах говорять корупція, скільки бандитів, якщо вірити російським новинам, то ледь не 90-ті в Україні. Коли кожен день промивають мізки людям, особливо похилого віку, вони починають в це вірити». – переконує Дам’єн.

Пол – колишній десантник 101 дивізії армії США, родом з Техасу. Рік тому відкрив в Україні бізнес та війна все змінила. Каже, встиг полюбити Україну так, що готовий віддати за неї життя. Тим більше - пліч-о-пліч з українськими військовими. « Перед війною ми думали, що російська армія, то вищі професіонали , дуже сильні. Але зараз ми бачимо, що українці неодноразово перемагали їх, і що міф, про непереможну російську армію, по суті був розвіяний українськими збройними силами», - каже боєць.

На Західній Україні легіонери проходять бойове злагодження

Проте українцям неабияк потрібна допомога Заходу, переконаний Пол. Адже вони захищають своєю кров’ю не лише свою державу, а й мир у всьому світі. «Українці жертвують своїм життям, тому ЄС та США мають пожертвувати допомогою та необхідною зброєю. Сила української армії у самих людях. Якщо Україна приєднається до ЄС та НАТО, то це буде найпотужніша армія», - каже він.

Бойове злагодження міжнародного легіону уже розпочалося. У його складі за Україну воюють громадяни понад 50 країн світу. Поляки, американці, жителі Скандинавії, Великої Британії та Грузії.

На цих навчаннях Гвандза отримує перший досвід. Тут вона заради помсти, бо Росія принесла війну в її дім, коли їй було лише 11 років. «Такий біль я вже пройшла в 2008 році, коли війна була в Грузії. Тому приїхала сюди допомагати в Україні. Я коли побачила, що маленьких дітей вбивають на вулиці, я захотіла сюди приїхати і допомагати», - каже Гвандза.

Те, що Україна переможе – ніхто із легіонерів не має сумніву. Адже весь світ захоплений відвагою українців і їхнього президента. «Політики ставали коміками, а сам комік виявився Черчилем. Нам пощастило з ним», - зазначає Дам’єн.

Читайте також:

Україна отримала шанс радикально модернізувати економіку і відбудувати міста, в яких не буде заторів – стратег

Денисенко назвав міфологією інформацію про 40 тисяч сирійців, які їдуть воювати до України

У київському зоопарку поки не планують евакуйовувати тварин, але деяким звірям дають заспокійливе