Іноземні війська в Україні: ізраїльський експерт про можливий алгоритм розміщення

Ігаль Левін вважає, що після розміщення іноземних військ в Україні Путін точно не розпочне ядерну війну. Як приклад, експерт наводить удари по Криму, які раніше Кремль називав "червоною" лінією.

Офіцер армії Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, як може виглядати алгоритм розміщення іноземних військ союзників в Україні.

Про це він написав в Telegram.

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На думку експерта, якщо рішення про розміщення іноземних військ все ж ухвалять, спочатку до України прибудуть невеликі групи людей – "чоловік 10, трохи більше". Це будуть діючі військові — "радники, контролери, перевіряльники всіх мастей".

"Потім, коли це ворогові відомо, вже прибуває взвод, якісь фахівці, десь зовсім на кордоні з Польщею, наприклад, а ще краще — з Угорщиною. Навіщо? Контролювати найважливіше постачання чогось там, охороняти своїх технарів, наприклад", — каже Ігаль Левін.

На його думку, через взвод іноземних військових РФ точно не розпочне ядерну війну.

"Ось у вас є взвод, ворог знає про це. Що далі? Почати ядерну війну через це? Через взвод якихось типів на самому кордоні з Угорщиною? Натомість є прецедент: іноземні військові офіційно та формально на території України", — розмірковує експерт.

За його прогнозами, до першого додається другий взвод, наприклад, десь в Одесі. Він може контролювати гуманітарні місії чи, скажімо, "охороняти якісь місії важливих людей на важливих дипломатичних завданнях".

"Потім, коли, скажімо, минуло півроку і всі вже забули про ці два взводи, з'являється третій взвод десь на півночі України, ближче до Білорусі. І ось у країні вже ціла рота закордонних солдатів. Це оголошується офіційно, це означає лінію.

Що скаже Кремль? Що так не можна? А де вони раніше були? Ну а там, як Захарова перестане трусити повітря, до роти підтягнеться ще рота, а там дивись, і батальйон уже в Україні. Воювати? Ні звичайно. Але ось зайняти території на кордоні з Білоруссю, чому б і ні?

Пам'ятайте, як Кремль істерив у 2022 році, тільки від дискурсу, що по Криму не дай боже будуть удари. Те саме може бути і з заморськими солдатами", — зазначає Ігаль Левін.

Раніше видання Politico повідомляло, що Франція створює коаліцію країн, готових відправити західні війська до України.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

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