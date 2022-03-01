Іноземний легіон прибуває до України: добровольці розповіли, чому їдуть воювати проти РФ

Іноземці будуть воювати в лавах ЗСУ.

В Україні проти Росії вже воюють десятки іноземців. Як пише британське видання The Independent, це колишні солдати, рятувальники і звичайні цивільні з Нідерландів, Великої Британії, Канади, США тощо.

Усі вони прислухались до заклику президента Володимира Зеленського про те, щоб іноземні громадяни прибули в Україну і вступили до ЗСУ. «Будь-хто, хто хоче приєднатися до захисту України, Європи та світу, може прийти і воювати пліч-о-пліч з українцями проти російських військових злочинців», – йшлось у його публічній заяві.

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Група іноземних громадян, які в'їжджають в Україну, щоб воювати, розповіла The Independent, що всі вони були шоковані жахливими зображеннями нальотів російської авіації та жорстоких обстрілів українських населених пунктів.

«Я дивився відео та фотографії, які надходили з України, і насправді все зводилося до того, що якби це була Канада, ми б хотіли, щоб люди прийшли і допомогли нам», — сказав Ентоні Волкер, громадянин Канади та сертифікований медичний працівник першої допомоги, який відомий в Інтернеті своєю комедійною персоною «Куленепробивний медик».

У понеділок він перетнув польський кордон і сказав, що координував групу з десятка ветеранів армії, включаючи колишнього британського спецназівця, який хотів приєднатися до нього. «Я сказав: «Спробуй бути у Львові за 72 години». Я не українець – у мене немає зв’язків з Україною, але я людина – і вони теж». «Ми зробимо все, що потрібно, імовірно, це буде комбінація майже необстріляних людей, наполовину тих, хто стріляє», – додав він. Також у Канаді ветеран армії та колишній пожежний, який попросив залишитися анонімним, сказав, що продає мотоцикл за 11 000 доларів, щоб оплатити поїздку на війну в Україні. Зараз, працюючи фельдшером, він пояснив, як знайшов загін іноземних громадян, до якого міг би піти на фронт, де він сподівається працювати бойовим медиком», - пише видання.

On a truck delivering supplies for the Ukrainian Army pic.twitter.com/4pvqmfyImh — Anthony Walker, Temporary Ukrainian (@anthonycwalker) February 28, 2022

Інший американський ветеран, який служив у авіаційному підрозділі армії США і має слов’янське походження, сказав, що хотів воювати «з тієї хвилини, як почув про вторгнення Росії».

Уряди іноземних держав, зокрема Данії, Латвії та навіть Великої Британії, підтримали звернення. Парламент Латвії одноголосно проголосував за те, щоб її громадяни могли воювати в Україні, якщо захочуть, а прем’єр-міністр Данії заявив, що громадянам буде дозволено воювати проти російських військ.

Британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс викликала суперечки в неділю, коли сказала, що «абсолютно» підтримає британських громадян, які хочуть приєднатися до нещодавно створеного міжнародного легіону. Однак пізніше Даунінг-стріт відсторонилася від її коментарів, а міністр оборони Бен Воллес заявив, що британці без військової підготовки не повинні брати участь у війні в Україні.

Колишній канадський солдат, який став фельдшером, сказав, що вважає своїм моральним обов'язком воювати на боці України. «Я відчуваю себе змушеним допомогти, оскільки українське населення потрапило у перехресний вогонь конфлікту, який вони не обрали», – сказав він. «Це те, що необхідно. Є люди, які гинуть від справжньої тиранії та гніту»

Ветеран армії США сказав, що як колишній солдат він «знає і несе тягар війни». «Моя родина має давні традиції військової служби. Я також слов’янського походження, тому відчуваю поклик стати на захист свого народу. Я не закликаю до війни, але якщо війна має настати, відправте мене, щоб у моїй родині був мир», – сказав він The Independent.