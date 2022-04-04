Іноземного журналіста, який поширив у Мережі відео ворожого ракетного удару по Одесі, видворили з України

Іноземний журналіст знав та виклав у своєму твіттері відео та фото обстрілів.
Служба безпеки України примусово видворила з України журналіста з Нідерландів Роберта Дулмерса Едвін Луіч Марє, який зняв та поширив у Мережі наслідки ракетного удару по Одесі.
Про це Інституту масової інформації повідомила речниця СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.
За її словами, журналіста позбавили акредитації та видворили через порушення вимог щодо публікації фото та відео матеріалів з результатами ракетного обстрілу Одеси, який відбувся зранку 3 квітня.
Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія завдала ракетних ударів по Одесі. Це зняв нідерландський журналіст Роберт Дулмерс та виклав у своєму твіттері відео та фото обстрілів.
Варто зазначити, від початку війни українських та іноземних журналістів закликали не робити фото- й відеофіксацію вибухів, не поширювати даних про місця обстрілів та куди летять ракети ворога до того, як про це повідомлять офіційні джерела. Іноземних журналістів попередили про кримінальну відповідальність за прямі ефіри з місць влучання російських ракет та снарядів.
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