Іноземного журналіста, який поширив у Мережі відео ворожого ракетного удару по Одесі, видворили з України

Іноземного журналіста, який поширив у Мережі відео ворожого ракетного удару по Одесі, видворили з України

Іноземний журналіст знав та виклав у своєму твіттері відео та фото обстрілів.

Служба безпеки України примусово видворила з України журналіста з Нідерландів Роберта Дулмерса Едвін Луіч Марє, який зняв та поширив у Мережі наслідки ракетного удару по Одесі.

Про це Інституту масової інформації повідомила речниця СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.

За її словами, журналіста позбавили акредитації та видворили через порушення вимог щодо публікації фото та відео матеріалів з результатами ракетного обстрілу Одеси, який відбувся зранку 3 квітня.

Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія завдала ракетних ударів по Одесі. Це зняв нідерландський журналіст Роберт Дулмерс та виклав у своєму твіттері відео та фото обстрілів.

Варто зазначити, від початку війни українських та іноземних журналістів закликали не робити фото- й відеофіксацію вибухів, не поширювати даних про місця обстрілів та куди летять ракети ворога до того, як про це повідомлять офіційні джерела. Іноземних журналістів попередили про кримінальну відповідальність за прямі ефіри з місць влучання російських ракет та снарядів.

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