Іноземний військовий контингент в Україні: аналітик назвав найбільш реалістичний варіант

Україні потрібен іноземний військовий контингент / © Associated Press

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Європейські союзники України обговорюють опцію надати Києву наземний військовий контингент. Найбільш реалістичний варіант — що він буде нечисленним і покладатиметься на підтримку США.

Про це пише в Foreign Affairs професор політології Массачусетського технологічного інституту Баррі Поузен.

«Навряд чи невеликий контингент зможе всерйоз стримувати Росію, сподіватися ж на допомогу американців годі, оскільки проти цієї ідеї був навіть Джо Байден, а Трамп у підтримці України навряд чи піде далі за попереднього президента», — зазначаэ автор.

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На його думку, іноземні солдати, напевно, проходитимуть часту ротацію, щоб не відриватись надовго від своїх «домашніх» військових частин та сімей, — і в такому разі складно буде говорити про високий рівень боєздатності контингенту.

«Ефективнішим інструментом стримування Росії — і надійнішим з огляду на згортання присутності США на континенті — був би розвиток європейських сил швидкого реагування. Розміром із десять бригад — більше, ніж український контингент на Курщині, чи приблизно стільки ж, скільки українських військових було виділено для контрнаступу 2023 року», — продовжив він.

Це мають бути сучасні й добре оснащені сили — і якщо вони не змусять росіян взагалі відмовитись від вторгнення на якусь суверенну територію, для Москви вони однак стануть серйозним фактором за будь-якого сценарію агресії.

Нагадаємо, дискусії про відправлення військ до України поновилися в листопаді 2024 року, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа.

11 лютого 2025 року глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не відправлятимуть війська до України. Він додав, що Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди. Однак до цього часу цього не відбулося.

Тим часом Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

27 березня у Парижі відбулася ще одна зустріч «коаліції охочих». За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міністри закордонних справ країн «коаліції охочих» підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.

Згодом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що після зустрічі «коаліції охочих», покликаної забезпечити мир в Україні, запланований контингент не виконуватиме функцій миротворців. Ця заява пролунала під час пресконференції після засідання, на якому обговорювалися різні аспекти військового планування.