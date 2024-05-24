"Інсайди" про Януковича в Білорусі і "наступ" з півночі: у 3-й штурмовій пояснили, чи є загроза

Чутки про те, що Путін з Януковичем прилетіли до Лукашенка заради відкриття "нових фронтів" Жорін радить сприймати як ворожі інформаційні операції.

Сьогодні, 24 травня, одіозний нардеп Євген Шевченко, який до початку повномасштабного вторгнення розхвалював диктатора Лукашенка і навіть проводив з ним переговори, заявив про можливість відкриття російсько-білоруського фронту з півночі.

На його думку, про це свідчить візит диктатора Путіна до Білорусі, а також інформація, що до Білорусі нібито прилетів і Янукович.

В Третій штурмовій пояснили, чи є загроза наступу окупаційних військ з Білорусі, про що вже неодноразово лякали українців. Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заспокоїв, що станом на зараз загрози наступу з території Білорусі немає.

"Всі "інсайди" про те, що Янукович (хтось ще про нього памʼятає) ніби прилетів на зустріч з Лукашенко та Путіним заради відкриття "нових фронтів" поки краще сприймати як ворожі інформаційні операції. Ворогам вигідно нагнітати істерію в українському суспільстві, тим більше вона і так присутня", – пояснив військовий.

Жорін уточнив, що не каже, що наступ зі сторони Білорусі неможливий взагалі. За його словами, Білорусь фактично перетворилась на область РФ, тому рано чи пізно Путін змусить білорусів відкрити другий фронт.

"Єдине що – в основному це все одно будуть російські війська, бо в білоруську армію якось зовсім не вірю. А поки радив би всім не накручувати себе та опиратись на факти. А деяким депутатам, які самі давно мали сидіти за колабораціонізм, взагалі краще було б сидіти мовчки", – додав військовий, натякаючи на нардепа Шевченка.

Раніше військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, скільки білоруських військових перебуває на кордоні з Україною.

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