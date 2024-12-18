"Інша Росія є": що могло б спровокувати падіння імперії – Євген Карась

Якби відкрилися ще 2-3 точки кипіння, наприклад, на Близькому Сході ,то Росія як держава припинила б існувати. Імперія вже не "вивозить" Курщину та Сирію.

Таку думку висловив громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась в ефірі "Радіо Байрактар".

Курська операція дала розуміння того, що питання державності росії можна розхитувати.

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Євген Карась також згадав про Російський добровольчий корпус. Він зазначив, що наразі це досить нечисленне формування.

"Якщо б Курщина гіпотетично була більше вчетверо, а ситуація на фронті була б стабільніша. Бо обидві сторони стоять у глухій обороні. Ані ми не можемо наступати, ані вони. То тоді приток з Росії публіки, яка б вступала до РДК, просто був би очевидним. Ці люди воювали би значно ефективніше, адже розуміли би, що інша Росія є", – підсумував Карась.

Нагадаємо, Євген Карась закликав правоохоронців допитати народного депутата Ярослава Железняка на поліграфі через його намагання блокувати розвиток атомної енергетики, яка належить державі.

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