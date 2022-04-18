"Інша весна": Козловський під звуки сирен на тлі зруйнованого будинку заспівав пісню про війну

"Інша весна": Козловський під звуки сирен на тлі зруйнованого будинку заспівав пісню про війну

Артист випустив щемливий кліп.

Український співак Віталій Козловський від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нікуди не їхав та залишився в Києві.

До слова, співак намагається показати біль кожного українця через творчість. Артист під звуки сирен та вибухів виконав пісню "Інша весна". Рядки композиції були створені ще в далекому 1985 році. Автори написали її, коли побачили світлини з Волині 40-50х років. Ці рядки співзвучні з подіями сьогодення.

"Сьогодні рядки цієї пісні - у саме серце. Наші прекрасні люди, які планували жити, будувати, працювати, створювати сім’ї, народжувати дітей, мужньо стали на захист нашої України від кривавого окупанта", - зазначив Козловський.

Артист також випустив кліп на композицію. Відео знімали на невеличку портативну камеру, фотоапарат та телефон. Процес знімань відбувався в Києві на тлі зруйнованого будинку, в який влучила ракета окупантів.

"Руйнування жахливі. Без болю дивитись на це неможна. Неможливо повернути людей, яких вже немає. Ця відеоробота - це крик душі кожного українця та звернення до всього світу - бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя", - зазначив виконавець.

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