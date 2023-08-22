"Іншого варіанта у нас немає": Данілов відповів, як Україна звільнятиме Крим

Україна, ймовірно, звільнятиме Крим військовим шляхом. Саме у цьому випадку, наша держава матиме певні гарантії безпеки.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на виступі напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи.

Данілов наголосив, що Крим є частиною території України, яку ми маємо звільнити.

"Ми його будемо звільняти. Швидше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанта в нас немає", - сказав секретар РНБО.

За його словами, будь-який інший сценарій щодо Криму буде означати "консервацію ситуації та передавання війни нашим нащадкам".

"Росія маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити. Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", - сказав він.

Також Данілов додав, що Україна отримує анонімні повідомлення, що Крим звільняти не варто.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скорше за все меседжі будуть відправляти", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що керівник української розвідки Кирило Буданов анонсував для російських окупантів нові “сюрпризи” в Криму.

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