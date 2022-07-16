Інспекція військ Шойгу: у розвідці повідомили, що це підготовка до наступного етапу наступу

В українській розвідці підтвердили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав угруповування російських військ, які воюють в Україні.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські війська наразі проводять підготовку до нового етапу наступальних дій у війні.

Про це розповів представник ГУР Вадим Скібіцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 16 липня.

"Попередньо (Шойгу – ред.) дійсно відвідав угруповування російських військ. За нашою оцінкою, насамперед було заслуховування командування щодо подальших дій і проведення "операції". Він підбив підсумки заходів, які були зроблені, а за деякими даними, навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільше "відзначилися", – поінформував Скібіцький.

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"Але однозначно зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", – зауважив представник української розвідки.

Нагадаємо, раніше російські засоби масової пропаганди повідомили, що Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" і "Центр", які воюють проти України, і доручив нарощувати дії на всіх операційних напрямках.

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