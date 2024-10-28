Інструмент проти ворожих FPV-дронів: Міноборони дозволило використовувати нову зброю

Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином, виготовлена за технологією булпап.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі. А за умови використання мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більша за 4 кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький гігант Rheinmetall назвав свою найуспішнішу техніку в Україні.

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