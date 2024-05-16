Інтенсивні бої – майже на всьому фронті: Генштаб повідомив про контратаку в районі Вовчанська

Українські війська провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ на Харківщині.

Інтенсивні бойові дії в Україні 16 травня тривають майже по всій лінії фронту. Найбільша активність російських військ фіксується на Краматорському та Покровському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби 16 травня на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів, аби не допустити просування російських підрозділів углиб території України.

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Від початку доби на Харківському напрямку окупанти влаштували атаку в напрямку населеного пункту Стариця. Ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. З авіації загарбники гатили по населених пунктах Вільча, Вовчанськ та Стариця. Водночас українські війська провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

На Лиманському напрямку – два бойових зіткнення в районі Новосадового.

На Сіверському напрямку кількість російських атак зросла до трьох. Бойї відбувалися біля Званівки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку окупанти влаштували 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік від Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Росіяни завдали авіаудару в районі Дружби. Попри натиск ворога, українські бійці продовжують впевнено стримувати противника та за сприятливих умов контратакують.

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На Покровському напрямку війська РФ найактивніші. Так, від початку доби загарбники вже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони України успішно відбили сім атак ворога. Росіяни проявляли активність у районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російська армія здійснила шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського – також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.

Придніпровській напрямок – загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринок, де зазнали втрат, дані уточнюються. Росіяни завдали авіаудару в районі Херсона.

На інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін.

Нагадаємо, раніше 16 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають ворогу відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, там відбувається посилення українських підрозділів.

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